PD: “l’amministrazione De Luca non ha una maggioranza stabile”

La seduta del Consiglio Comunale di ieri, martedì 26, ha creato dei contraccolpi in quella parte di consiglieri che sostengono l’azione dell’amministrazione. Le variazioni al bilancio secondo i consiglieri del PD Antonella Russo, Alessandro Russo e Gaetano Gennaro, sono un momento topico e l’assenza in aula di gruppi e consiglieri è da considerarsi come una sorta di sfiducia nei confronti di Cateno De Luca.

“La votazione sulla proposta di delibera di variazione di bilancio – scrivono in un nota i consiglieri PD – ha chiaramente dimostrato che l’Amministrazione De Luca non ha di fatto una maggioranza stabile a suo sostegno così come invece era emerso all’indomani della votazione del “Cambio di passo”.

Singoli consiglieri o interi gruppi politici che hanno fin da subito e apertamente dato il loro sostegno all’Amministrazione in carica nel momento topico della ripresa hanno disertato l’aula.

La delibera in questione non era come si voleva far credere una semplice manovra per consentire l’acquisizione di finanziamenti finalizzati a progetti specifici (come ad esempio, la costruzione di asili nido o l’abbattimento delle barriere architettoniche), ma in realtà si trattava di una variazione omnibus all’interno della quale sono state previste anche voci di spesa non urgenti dettate da precise scelte politiche dell’Amministrazione.

Ciò ha di fatto impedito ancora una volta al Consiglio Comunale di discutere su argomenti di rilevanza per la città (come ad esempio il PUMS e il trasporto pubblico locale) entrando nel merito delle scelte che vengono effettuate ed è soltanto grazie all’atteggiamento costruttivo tenuto dal gruppo del PD che si è evitato che la Città subisse un danno per l’impostazione data dall’Amministrazione e per l’assenza della maggioranza a sostegno della stessa. “

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it