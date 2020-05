Kaddour, l’assessore Tiziana De Luca scrive ai Servizi Sociali

di Luana Spanò – Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore Tiziana De Luca, che si dimostra ancora una volta attenta alle esigenze dei cittadini eoliani e Kaddour lo è sicuramente. Di origine marocchina, da 31 anni si è trasferito a Lipari per lavorare come venditore ambulante e da un anno vive in strada: “Ho scritto sia ai Servizi Sociali di Lipari sia alla Polizia Municipale. Già stamattina prepareranno una relazione. Si interverrà contattando la persona, valutando i bisogni e capendo se e come possiamo aiutarlo”.

Al momento è la Caritas di Lipari che se ne prende cura cercando di assicurargli almeno i pasti, vestiti e coperte pulite. Kaddour è diventato l’amico di tutti i giovani volontari, forse rapiti da una gentilezza e un sorriso ormai difficili da trovare. Gli hanno donato un orologio così che possa sapere sempre l’ora e quando poter trovare la dispensa alimentare aperta.

Sorprende l’affetto reciproco che i volontari della Caritas hanno per Kaddour e che lui ha per loro. Siamo certi che la sinergia tra l’assessore Tiziana de Luca, la Caritas e i Servizi Sociali possano presto portare a un lieto fine.

L’appello di Kaddour: “Da 31 anni a Lipari, adesso dormo sotto le mura del Castello. Aiutatemi” #messinaora #isoleeolieLa notizia a questo link http://www.messinaora.it/notizia/2020/05/24/lappello-kaddour-31-anni-lipari-adesso-dormo-le-mura-del-castello-aiutatemi/131258 Publiée par MessinaOra.it sur Dimanche 24 mai 2020

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it