Salvato esemplare di Caretta caretta di 25 anni aveva ingerito un amo. Adesso in terapia intensiva

di Luana Spanò – Ieri, uno dei tre esemplari di Caretta caretta ospiti di Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine, dove versava in gravi condizioni, è stato trasferito presso l’ambulatorio veterinario di Lipari per valutare se l’amo ingerito aveva penetrato organi interni. “Quando una Caretta Caretta ingerisce un amo di palangaro con la lenza, intervenire prontamente è fondamentale per evitare danni post operatori, come lesioni e lacerazioni intestinali dovute all’ingestione della lenza, o evitare che l’amo penetri organi vitali, come cuore e polmoni”, spiegano dal Pronto Soccorso Tartarughe Marine.

Dalla lastra era ben visibile che l’amo aveva raggiunto l’esofago ed era necessario trasferire urgentemente l’animale presso il Centro Tartarughe Marine SZN di Portici, tuttavia la dott.ssa di Laura Gullotta supportata dallo staff di Filicudi Wildlife Conservation ha deciso di operare in loco. Dopo ben tre ore di intervento l’amo è stato rimosso.

“L’amo di palangaro ingerito da Freedom era enorme ed era conficcato nell’esofago in modo irreversibile e se non veniva rimosso subito avrebbe portato Freedom ad una morte certa. Grazie alla dott.ssa Laura Gulotta dell’ambulatorio veterinario di Lipari che, supportata dal nostro staff, ha eseguito l’operazione di rimozione dell’amo mettendo a disposizione ogni mezzo, la sua professionalità e una giornata di lavoro! Un grazie speciale al Dott. Andrea Affuso, il nostro veterinario, esperto del centro tartarughe SZN di Portici, che ha dato indicazioni in tempo reale su come procedere e cosa fare durante l’intervento e sulle terapie da adottare! Un intervento durato più di tre ore che ha portato alla rimozione dell’amo. Grazie infine al nostro caro amico Rosario Scorsone che ci supporta sempre nell’isola di Lipari con logistica e spostamenti. L’unione fa la forza nel momento della difficoltà. Per amore delle tartarughe marine”.

Freedom è rientrata a Filicudi ed è in terapia intensiva: “Ha perso tanto sangue, ma è normale. Facciamo i turni di notte per tenerla sotto osservazione”.

