Agente Polizia Municipale aggredita: Giannetto telefona ed esprime solidarietà, a breve incontro

la Vice Presidente Serena Giannetto ha contattato l’agente della Polizia Municipale di Messina, sezione Ambiente e rifiuti, In rappresentanza dell’ufficio di presidenza e di tutto il Consiglio comunaleha contattatodi Messina, sezione Ambiente e rifiuti, che ieri sera ha subito una aggressione mentre era impegnata in un servizio a Casa Bianca (ve lo abbiamo raccontato qui).

Il colloquio, oltre ad esprimere la massima solidarietà e vicinanza all’agente aggredita, è stato un momento di confronto dove si è ribadito il ruolo cruciale del lavoro svolto dal corpo di polizia municipale e in particolare di quello delle donne in servizio.

Un fatto grave che non può e non deve passare inosservato.

La telefonata si è chiusa con la promessa di un incontro personale con l’agente il prima possibile.

