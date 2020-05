Polisportiva Città di Mistretta: ” Abbiamo reso felici 60 bambini”

di Fra Pè – “ Abbiamo reso felici sessanta bambini” così si legge sulla pagina Facebook della Polisportiva Città di Mistretta che da sempre valorizza le risorse giovanili.

Si inizia con i primi calci, poi i pulcini, gli esordienti, giovanissimi, allievi e juniores, e poi l’inserimento in prima squadra. Un lavoro dettato non da una speculazione economica ma dall’amore verso lo sport. Sono diversi i bambini che dai paesi limitrofi come Reitano, Castel di Lucio, Motta d’Affermo e Petineo, che giungono a Mistretta per poter far parte della scuola calcio della società biancoazzura diretta dal presidente Antonino Sgrò che insieme a tutta la dirigenza sta dando davvero tanto allo lo sport nebroideo.

Proprio in questi giorni sono arrivati i nuovi completini per i bambini. Ed è proprio il presidente Sgro che contattato dal nostro giornale afferma: “Molta attenzione si presta alla crescita di questi ragazzi ed in quest’ottica di volta in volta ci sono persone di cuore che sposano il nostro progetto. Devo dire un particolare grazie alla Farmacia del dottore Fogliani per averci aiutato a rendere felici questi ragazzi che sono il nostro orgoglio. Il nostro progetto è valorizzare al massimo ogni bambino o ragazzo, dal più piccolo al più grande per dare continuità allo sport qui a Mistretta e nei Nebrodi”.

Un grazie va anche al Presidente Sgrò che insieme al papà e alla sorella si è prodigato a far arrivare i tanto attesi completini. L’opera del presidente Sgro e dei suoi familiari non si ferma qui, perché grazie all’impresa di famiglia la Sgrò Edil Beton sta contribuendo ai lavori di manutenzione ordinaria e sfalcio dell’erba nel campo sportivo “S. Lentini” e nelle aree a servizio dell’impianto… una delle tante iniziative dell’instancabile presidente e di una meravigliosa dirigenza.

Non ci resta che concludere alla maniera de presidente Sgrò: “Forza Mistretta”

