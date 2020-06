Stagione terminata per A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti, ringraziamenti della società

A seguito comunicazione ufficiale da parte della Lega Calcio, della chiusura anticipata del campionato di Promozione, dovuta al Covid-19, la società Nuova Rinascita Patti esprime il suo ringraziamento a tutti coloro che sono stati partecipi in questa stagione nella quale, nonostante lo scetticismo iniziale di molti “addetti ai lavori”, si è raggiunto l’obiettivo prefissato, ossia la salvezza, in maniera agevole, tant’è che, in un momento del campionato, si era addirittura quarti in classifica, e solo dopo una serie di infortuni e qualche risultato negativo, hanno cambiato, poi, la posizione senza però togliere nulla al gran lavoro svolto dallo staff dirigenziale, tecnico e dai giocatori ai quali bisogna dire grazie per il lavoro profuso e l’impegno dimostrato.

Si ringraziano pertanto, tutti gli sponsor che con il loro contributo hanno reso possibile sostenere le spese ed, in particolar modo Filippo Stroscio – Cantiere Nautico Marinello. Grazie anche all’Amministrazione comunale, in primis il sindaco, Mauro Aquino e soprattutto l’assessore allo sport, Cesare Messina. Si ringraziano, altresì, il presidente, Nunzio Canduci, il vice presidente, Salvuccio Manfré, i dirigenti: Salvatore Giarrizzo, Rosita Raffaele Addamo, Nunzio Costanzo, Claudia La Rosa, Emanuele Tramontana, Pippo Testa. Il direttore sportivo, Alessandro Maccagnano, il medico sociale, dott. Pasquale Veca.

Lo staff tecnico composto dall’allenatore, Tindaro Giarrizzo, il preparatore dei portieri, Quintino Greco, il preparatore atletico, Salvatore Giarrizzo, il massaggiatore, Maurizio Prisutto, gli addetti stampa, Giovanni Palmeri e Salvatore Pizzuto, tutti i giocatori con in testa il capitano, Massimo Spinella. Un grazie speciale ai tifosi che hanno seguito, in casa ed in trasferta, la propria squadra del cuore. La società è fiera di aver concluso la stagione facendo registrare la terza migliore difesa, dopo l’Igea 1946 e Acquedolci, ma è ancora più orgogliosa per aver utilizzato per la quasi totalità, tutti giocatori “pattesi”, per non aver subito nessuna multa e per essersi classificata al secondo posto nell’impiego dei giovani del vivaio che consentirà di ricevere un contributo di 6.000, 00 euro da parte della Lega e che servirà per l’iscrizione al campionato 2020/2021.

Appuntamento, dunque alla prossima stagione !!!

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it