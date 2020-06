Acquacalda, iniziati i lavori per il ripristino della carreggiata

di L.S. – Lipari, sono iniziati questa mattina in località Acquacalda i lavori per il ripristino della carreggiata di via Mazzini. Questo permetterà agli abitanti della frazione di potersi muovere più agevolmente all’interno della stessa, mettendo fine a innumerevoli disagi così come ci avevano raccontato in una recente intervista due abitanti del posto. Successivamente, si provvederà alla messa in sicurezza dell’abitato.

Palmira Mancuso in diretta Oggi collegamento con Lipari frazione Acquacalda con Luana Spano', il prof. Lorenzo Mondello, Antonio De Luca parlamentare regionale M5S Publiée par MessinaOra.it sur Vendredi 22 mai 2020

