Fase 2, Il Policlinico “G.Martino” riprende l’attività ambulatoriale ordinaria

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina comunica che, in base alle disposizioni regionali e all’attenuazione dell’emergenza sanitaria, è stata riattivata l’attività ambulatoriale anche per le prestazioni che non rientrano tra le emergenze e urgenze.

Fino al 30 giugno 2020 verrà innanzitutto data priorità a coloro i quali avevano un impegnativa in classe D (differibile) e, in base alla prenotazione, avrebbero dovuto fruire dei servizi nel periodo di emergenza. L’Azienda provvederà a contattarli per verificare se la prestazione sia ancora effettivamente necessaria o meno. Nell’eventualità in cui la stessa fosse da erogare, verrà indicata la nuova data di appuntamento. L’accesso al Policlinico dovrà avvenire rigorosamente nell’orario previsto, muniti di mascherina e guanti e senza accompagnatori (se non nel caso di pazienti fragili o minori). Qualora invece la prestazione non fosse da erogare, per scelta del paziente, la stessa sarà annullata.

Dall’1 al 31 luglio 2020, poi, la stessa operazione verrà ripetuta per coloro i quali avevano un impegnativa in classe P (programmabile) e, in base alla prenotazione, avrebbero dovuto fruire dei servizi nel periodo di emergenza.

Nelle more continueranno, ovviamente, a essere erogate le prestazioni relative a emergenze e urgenze.

Nel momento in cui verranno smaltite le liste d’attesa, si procederà a fissare nuovi appuntamenti. Pertanto, pure coloro i quali avevano prenotazioni con impegnative in classe D o P per i mesi di giugno e luglio non dovranno presentarsi, a meno che non vengano appositamente contattati dall’Azienda. Anche le prestazioni che salteranno nei mesi di giugno e luglio saranno recuperate successivamente.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it