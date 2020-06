Tecnologia: come informarsi guardando le tv estere

Quella per l’informazione è una passione che accomuna milioni di persone che ogni giorno cercano le notizie riguardanti la politica, l’economia, la cronaca, attraverso diversi canali.

Tra questi ci sono le tv estere che è possibile seguire attraverso l’utilizzo di appositi siti internet. Per avere a disposizione la vasta rete di stazioni televisive pubbliche, private e regionali, gli utenti hanno bisogno di una antenna parabolica e di ricevitori a pagamento. Chiunque abbia una connessione Internet può guardarsi i programmi preferiti delle TV estere da casa propria anche se è all’estero gratuitamente, però prima di farlo ci sono alcune cose che deve prendere in considerazione.

Se hai una connessione Internet, puoi guardarti i programmi preferiti gratuitamente. I canali televisivi russi, come 1TV/ORT, Rossija 1 e altri offrono la possibilità di fare diretta streaming sui loro siti Web. Puoi cercare film, serie o notiziari nelle varie librerie multimediali, è perciò facile scegliere cosa guardare, che sia da PC, da tablet o da Smart TV.

Devi però fare attenzione: per motivi legali, se non adotterai uno stratagemma, alcuni canali e programmi TV russi non li potrai vedere perché una barriera definita “geoblocking”, blocco geografico, te lo impedisce.

Ciononostante vedere la TV estera è comunque piuttosto facile. Esiste infatti la cosiddetta VPN, come VPNoverview.com , che ti assicura di fornirti un indirizzo IP, utilizzando il suo software. Alla stazione televisiva con cui ti colleghi adesso sembrerà che tu lo stia facendo da qualsiasi altro posto, e potrai così accedere a tutta la loro programmazione.

Le Tv inglesi

Le emittenti, però, non hanno i diritti internazionali per tutti i loro programmi. Questo non è limitato al Regno Unito, vale per tutto il mondo. Per gli appassionati di TV britannica che vivono o viaggiano all’estero, questo significa che non è facile accedere a flussi gratuiti come BBC e Channel 4, o ad altri grandi servizi che sono bloccati al di fuori del Regno Unito. A meno che non trovi un modo per aggirare le restrizioni.

Le VPN sono lo strumento migliore per superare i blocchi: non sono solo affidabili, ma offrono anche livelli di sicurezza e privacy senza precedenti. Con una buona VPN ad aiutarti, riuscirai ad avere fin da subito un indirizzo IP nel Regno Unito, oltre a criptare la tua connessione e tenerla nascosta.

La Rai all’estero

Se provi a streammare la Rai dall’estero, ti verrà impedito di guardare i suoi contenuti. Le restrizioni geografiche imposte dai canali TV e i loro siti web ti impediscono di streammare programmi e film. Quando ho provato a guardare “Don Matteo” e “Super Quark” dall’estero, ho sempre ottenuto un messaggio d’errore.

Per aggirare questi blocchi, hai bisogno di un Indirizzo IP italiano. Il miglior modo per ottenere un indirizzo IP Italiano è utilizzare una Rete Virtuale Privata, o VPN (Virtual Private Network). Ho testato una vasta gamma di VPN differenti per trovare le migliori VPN per guardare la Rai da fuori Italia. In più, queste VPN possono persino sbloccare La7 in modo che possiate vedere altri contenuti!

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it