Covid-19. San Fratello: Di Bartolo ringrazia il personale della Casa di Riposo per la grande umanità e professionalità

di Fra Pè – Come è ormai noto, il tampone effettuato selle due anziane della Casa di Riposo “Maria Immacolata” di San Fratello, qualche giorno fa, ha dato esito negativo.

Ciro Di Bartolo presidente della Cooperativa Sociale Nuovi Orizonti ritorna sulla vicenda terminata a buon fine, ripercorrendo tutte le tappe dell’emergenza sanitaria ancora non terminata del tutto :

“Sono sinceramente sollevato sia per i miei anziani che per tutta la comunità di San Fratello. Ci tengo a precisare che ho fatto eseguire i test sierologici sul personale e sugli anziani non perché vi fossero particolari esigenze o persone con sintomi ma solo a scopo precauzionale.

Sin dall’inizio di questa emergenza ho fatto tutto quanto era nelle mie possibilità al fine di tutelare gli anziani ospiti ed i miei collaboratori. Già da fine febbraio ho preso la sofferta decisione di blindare la struttura non consentendo l’ingresso a visitatori e parenti e tantomeno a nuovi ospiti.

Abbiamo seguito scrupolosamente tutte le linee guida impartiteci al fine di salvaguardare questa generazione particolarmente colpita da questo virus, lavorando sempre con coscienza ed onestà, ed ogni decisione, anche la più sofferta, ha avuto sempre come obiettivo il preminente interesse degli anziani, dei loro familiari che a noi li affidano, e del personale a cui voglio fare un particolare ringraziamento uno per uno. Infatti, in questo particolare momento storico e non solo, hanno dimostrato grande umanità, spirito di servizio, sostenendo una notevole mole di lavoro con la dedizione di sempre ai nostri anziani. E’ soprattutto il loro lavoro che rende grande questa struttura!

Da parte mia continuerò a spendermi al fine di assicurare sempre la massima protezione a questa categoria che rappresenta il nostro punto di riferimento, con l’invito a tutti a non abbassare la guardia, osservando ancora tutte le misure di prevenzione, fino a quando ci lasceremo alle spalle questo brutto periodo.”

