In ricordo di George Floyd, la solidarietà di Messina contro il razzismo e gli abusi di potere

di Michele Bruno – L’assassinio di George Floyd a Minneapolis, negli Stati Uniti, non ha lasciato indifferente Messina. Come annunciato, oggi alle 17:45 ha avuto inizio il Sit in organizzato da un collettivo di ragazzi in solidarietà e in ricordo del giovane afroamericano ucciso a causa di un abuso di Derek Chauvin e altri poliziotti.

Moltissimi i presenti, soprattutto giovani messinesi. Tra le associazioni presente l’ARCI Thomas Sankhara, che ha collaborato con gli organizzatori permettendo a un gruppo di ragazzi di origine africana che vivono nelle strutture di accoglienza locali di intervenire e prendere la parola.

Durante la manifestazione sono intervenuti al megafono Angelo Marano e Miriam Augugliaro, i due organizzatori che hanno lanciato l’evento Facebook, e sono state rispettate le misure di distanziamento sociale anti-Covid 19 sollecitate dalle istituzioni politiche. Ciò è stato possibile con la creazione di postazioni distanziate segnate con delle x disegnate sul suolo di Piazza Unione Europea. Quasi tutti portavano le mascherine e gli stessi organizzatori dal megafono hanno esortato i manifestanti a tenerle indossate. Un minuto di silenzio all’inizio e alla fine è stato osservato per ricordare la vittima.

Manifestazione in memoria di George Floyd #georgefloyd #blacklivesmatter #enoughisenough Publiée par Michele Bruno sur Dimanche 7 juin 2020

E’ stata data l’opportunità di esprimere il proprio pensiero a chiunque avesse qualcosa da dire, infatti l’intento originario era quello di rendere la manifestazione un’assemblea aperta, un momento quindi di riflessione e dibattito.

A conclusione dell’evento verrà inviato un documento, da parte dei ragazzi che hanno lanciato l’iniziativa, alle istituzioni, con le proposte da mettere in campo contro il razzismo e contro gli abusi di potere.

