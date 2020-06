Cannistrà (M5S) interroga il Sindaco e l’assessore Calafiore sul mancato rimborso delle utenze luce, acqua, gas a seguito Coronavirus

di Michele Bruno – il Consigliere Comunale in quota M5S, Cristina Cannistrà, ha scritto un’interrogazione diretta al Sindaco di Messina e all’Assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, chiedendo spiegazioni riguardo al mancato rimborso delle bollette di luce, acqua e gas a seguito dell’emergenza Coronavirus, di cui, stando a quanto afferma l’esponente del civico consesso, non è stato ancora avviato l’iter.

Scrive Cannistrà nella sua nota che “in data 20 Aprile 2020 e in data 22 Maggio è stato pubblicato l’avviso pubblico per il rimborso integrale delle utenze (gas, luce, acqua, ivi incluse le bombole del gas) relative all’abitazione principale con scadenza nei mesi di marzo aprile maggio giugno” e che “ad oggi non si è provveduto al rimborso delle utenze per le famiglie considerando che il primo avviso risale al 30 aprile”.

La portavoce M5S chiede allora:

” quali sono le motivazioni” del ritardo;

“quali sono stati i parametri utilizzati per definire l’accesso alla graduatoria, oltre alle condizioni ecoonomiche citate in premessa” nella nota (non essere in possesso di forme di reddito da sostegno pubblico a lavoratori come cassaintegrazione, cig, rei, pensione…, dal momento che è una misura destinata prioritariamente a chi non ha alcuna forma di reddito) “visto che il rimborso utenze sarà corrisposto fino a esaurimento dei finanziamenti” derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali;

“come mai non si sia provveduto a rimborsare direttamente, per chi non ha reddito, al momento delle presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento”;

“quante le famiglie che hanno chiesto il rimborso (nelle singole fasce A-B-C previste dall’avviso pubblico” e “a quanto ammonta l’importo stanziato”;

“per quanto tempo dovranno ancora aspettare”;

“come mai in data 8 giugno all’utenza… si chiede di compilare la dichiarazione sostituitiva”; “se fossero già stati effettuati rimborsi… quanti fondi sono stati utilizzati e a quante famiglie sono stati erogati” anche “se ad oggi – chiarisce e conclude – non se ne ha notizia”.

A questo link è leggibile il documento:

https://docs.google.com/document/d/1FWedqmMx6oGaEZOo0fDxdanLpvtcTNBkPYODu8vPZJY/edit

