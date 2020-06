Arrivi alla Eolie, necessaria solo registrazione a SiciliaSiCura

In riferimento all’Ordinanza contingibile e urgente n. 24 del 6 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana, viste anche le numerose richieste di informazioni giunte agli uffici comunali da parte chi, proveniente da fuori regione, intende recarsi presso le nostre isole, si chiarisce che, allo stato attuale, è necessario,

Registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto; (https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome)

Utilizzare la WebApp collegata (o scaricare l’applicazione “SiciliaSiCura”)

Le finalità di tali operazioni sono quelle di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute, a tutela, dunque, degli stessi turisti e indirettamente degli abitanti del territorio.

Sono esclusi da questa procedura i cittadini residenti o domiciliati in Sicilia.

Ai fini dell’ingresso alle Isole Eolie – si specifica – non è richiesto alcun ulteriore adempimento in quanto i protocolli sanitari del Comune di Lipari concertati con l’Assessorato Regionale alla Salute sono indirizzati al monitoraggio sanitario e alla capacità/modalità di gestione di eventuali casi positivi da parte delle strutture sanitarie presenti nelle isole che verranno, per questo, adeguatamente potenziate.

