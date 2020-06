Sequestrato attrezzo da pesca illegale ad Aqualadrone

Nella mattinata di ieri 9 giugno 2020 i militari della Guardia Costiera di Messina hanno proceduto al sequestro di una rete da pesca non consentita di circa 200 mt.

Il personale della Capitaneria di porto si è recato in zona in località

Acqualadrone e, dopo appostamento, ha rilevato la presenza di pescatori

intenti a calare in mare attrezzi non consentiti dalla vigente normativa in materia

di pesca ricreativa.

I militari hanno atteso il rientro a riva dei pescatori, per poi procedere alle

contestazione dell’illecito e l’effettuazione del sequestro dell’attrezzatura da

pesca, nella fattispecie una rete da posta (tipo imbrocco), con elevazione a

carico dei trasgressori di una sanzione amministrativa di 1.000 euro

