Salvini a Messina. Giorgianni: ” A Messina non è il benvenuto”

Salvini ha annunciato il suo tour in Sicilia. Passerà anche da Messina. Il gruppo «No Beni culturali alla Lega – Musumeci Dimettiti» aveva già indetto un’assemblea per oggi alle 18 a Piazza Immacolata di Marmo (dietro il Duomo).

L’obiettivo è quello di dare continuità alla mobilitazione – che ha visto il suo apice il 2 giugno a Palermo – per il ritiro della nomina del leghista Samonà ad assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Quale migliore occasione della visita a sorpresa di Salvini per discutere delle forme e delle modalità con cui manifestare il nostro dissenso? Questa sarà l’ennesima, inutile e offensiva passerella del segretario del partito anti-siciliano per eccellenza. La portavoce del gruppo di Messina, Domiziana Giorgianni, lancia un appello a tutti i messinesi che hanno memoria e non hanno dimenticato le offese subite da Salvini e dai leghisti.

Dice: «non possiamo permettere che Salvini venga nella nostra città e sia libero di scorrazzare in giro come se nulla fosse. Dobbiamo ribadire con forza e determinazione che in Sicilia e a Messina non è il benvenuto».

L’incontro organizzato dal gruppo «No Beni culturali alla Lega – Musumeci Dimettiti» è questo pomeriggio alle 18 in Piazza Immacolata di Marmo (dietro il Duomo)

