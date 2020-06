Governo fa marcia indietro: slitta ancora la ripresa di calcio e calcetto

Il governo fa marcia indietro e cambia idea rispetto alle notizie circolate ieri pomeriggio riguardo la ripresa di calcio e calcetto. Notizie riportate su tutti i giornali sportivi, che avevano messo di buon’umore tutti coloro che iniziando la bella stagione volevano iniziare a perdere peso con una partitella tra amici.

Purtroppo non è così. Come riportato in conferenza stampa dallo stesso presidente Conte, il governo ha firmato infatti il dpcm spostando di dieci giorni il termine per la ripresa degli sport di contatto come il calcio e il calcetto. Nella bozza di dpcm che era circolata nel pomeriggio la data della ripresa era indicata nel 15 giugno, mentre in quella finale: “Il 25 giugno possono riprendere gli sport di contatto amatoriali se le regioni ma anche il ministro dello sport e il ministro della salute accerteranno che ricorre la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica”.

