Ancora sangue sulla via Consolare Pompea. Stamattina all’altezza di Pace una donna di 33 anni. Milena Visalli , ha perso la vita a bordo di una moto, un’Honda, dopo essersi scontrata con una Fiat Seicento.

Sul posto i vigili del Fuoco, la polizia municipale e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza si stava recando a Sant’agata dove lavorava presso la New Generation Moto, concessionaria Honda.

La moto di grossa cilindrata procedeva in direzione nord e la Fiat Seicento condotta da un’altra donna residente in zona si era da poco messa in marcia.