Acquacalda, intervento tampone: Ultimata carreggiata. Si lavora per il posizionamento massi. Al via il ripristino delle strade provinciali di Lipari, Vulcano e Filicudi

di Luana Spanò – Ultimata la carreggiata del lungomare di Acquacalda spazzata via da una mareggiata a dicembre. Al momento la strada non è ancora aperta alla circolazione. Il sindaco ha confermato in una diretta che questa è solo una prima parte dei lavori, un intervento tampone per ripristinare la circolazione. Saranno successivamente ripresi i lavori per la messa in sicurezza dell’abitato per cui è destinato un finanziamento aggiuntivo e si attende il recupero di un altro da quattro milioni di euro. Arrivata l’autorizzazione della variante per posizionare sotto il muraglione dei massi a protezione dello stesso.

Approvato progetto tecnico per il ripristino delle strade provinciali di Lipari, Vulcano e Filicudi grazie ad un finanziamento nazionale di 937 mila euro. Gli interventi inizieranno entro un mese: “Otteniamo un risultato che aspettiamo da tanto tempo”

Per questi lavori richiesto un ulteriore finanziamento regionale.

