Limitazioni viarie a Tremestieri il 18 giugno

Giovedì 18 sarà chiusa al transito veicolare la confluenza con la via Rotonda e la ex S. S. 114 e l’adiacente semi-carreggiata; il transito veicolare sarà inoltre interdetto per semi-carreggiata nelle corsie di scorrimento nord – sud dopo il centro commerciale di Tremestieri e quello pedonale dell’adiacente marciapiede per un tratto di 36 metri.



I provvedimenti viari sono stati adottati per consentire il trasporto di pannelli dall’Autoparco ed il loro successivo montaggio nell’ambito dei “lavori per la riparazione della dorsale in F. O. del ME.T.A. 2001 – Sistema di monitoraggio e controllo della mobilità”.

