Lipari, nuova stagione per i rifiuti. Pulizia delle spiagge e prime multe

di Luana Spanò – È stato sottoscritto il contratto attuativo con affidamento settennale del servizio di raccolta dei rifiuti con decorrenza 1 giugno 2020. Come si legge dal comunicato diffuso: “Si tratta di una vera e propria svolta storica per la raccolta della spazzatura nel nostro Comune, da sempre punto dolente tra le attività amministrative da ascriversi alla limitatezza temporale dei contratti che non consentiva, all’atto pratico, una prospettiva di piena effettività: il nuovo appalto, infatti, ha durata settennale, caratteristica che permette, finalmente, quegli investimenti di lungo periodo necessari a una reale riorganizzazione del servizio di nettezza urbana, rendendolo finalmente adeguato e attuale, con un sistema di raccolta porta a porta spinto che potrà finalmente permetterci di raggiungere quegli auspicati livelli di differenziata pari alle altre località turistiche italiane, migliorando l’immagine e la vivibilità di tutto il territorio comunale, contenendo i costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti, riducendone anche le quantità prodotte”

Il nuovo servizio sarà espletato dalla Loveral s.r.l., vincitrice della gara la cui procedura è stata portata avanti dalla SRR Messina Isole Eolie e celebrata presso l’UREGA di Messina; la ditta avrà poi 90 giorni di tempo per adeguarsi alle direttive previste dal bando e dal contratto in essere, adeguando mezzi e attrezzature e avviando una consistente campagna informativa presso la cittadinanza sui dettagli, le modalità e il cronoprogramma del nuovo servizio nonché per la dotazione all’utenza del materiale necessario.

Il vento sembra cambiare e l’assessore Massimo Taranto in una diretta Facebook ha annunciato il nuovo piano rifiuti e l’inizio di una campagna di informazione e sensibilizzazione. Servizio porta a porta, ritiro degli ingombranti, raccolta indumenti, farmaci, pile. Entro settembre via i cassonetti dalle strade e fioccano le prime multe. É stato, infatti, individuato e multato dalla Polizia Municipale l’autore del deposito di alcuni tubi in uno dei cassonetti dell’isola di Lipari.

Già dal primo giugno più personale e ritiro dei rifiuti due volte al giorno. Da oggi la ditta, come previsto dal nuovo piano, ha iniziato con la pulizia delle spiagge. Un servizio che dove previsto sarà garantito per tutta la stagione anche nelle altre isole.

“Anche se non balneare quella di Marina Lunga è un bel biglietto da visita, si è ritenuto opportuno bonificarla”, ha affermato l’assessore Taranto.

Si attende di conoscere i risultati ottenuti dall’entrata in vigore, a partire da gennaio 2020, dell’ordinanza che vieta l’uso della plastica monouso.

