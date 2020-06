ZES, Alibrandi (Cisl Messina): “Una firma importante ma adesso si dovrà passare dalle idee ai fatti”

«Una firma importante ma adesso si dovrà passare dalle idee ai fatti». Commenta così il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, la firma sul decreto di istituzioni delle Zes in Sicilia che comprende anche le aree sul territorio messinese.

«È fondamentale, adesso, – aggiungere – procedere alla strutturazione delle zone interessate per rendere attrattive le aree industriali nel nostro territorio così da renderle appetibili da parte degli investitori. Per questo – continua Alibrandi – serve una cabina di regia che serva anche a verificare quali sono le opere già iniziate che possono subire un’accelerazione ed immaginare già nuove opere. È fondamentale per lo sviluppo, avere una visione del futuro, considerato anche che arriveranno altri fondi a disposizione. Le Zes possono rappresentare un altro tassello per un rilancio vero e reale della produzione»

