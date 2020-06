Covid19, situazione stabile in Sicilia: a Barcellona due nuovi guariti

Nessun cambiamento nei “numeri” del Coronavirus in Sicilia. Attualmente risultano 805 casi e 2.377 guarigioni, mentre negli ultimi due giorni non si sono registrati decessi, che restano 280 dall’inizio della pandemia.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 9 (1, 157, 11);

Catania, 397 (10, 579, 101);

Enna, 8 (0, 388, 29);

Messina, 120 (10, 387, 59);

Palermo, 217 (7, 329, 38);

Ragusa, 7 (0, 84, 7);

Siracusa, 0 (0, 222, 29);

Trapani, 15 (0, 123, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà venerdì, come comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina inoltre informa che – pnelle ultime 48 ore – presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona si sono registrate 2 nuove guarigioni, e conseguenti dimissioni, di pazienti ricoverati e che erano risultati affetti da Covid-19. Si tratta di due donne, rispettivamente di 87 e 91 anni. Inoltre, presso l’ospedale “Papardo” di Messina si è registrato il trasferimento in un reparto diverso dal Covid Hospital di 1 paziente già dichiarato guarito dal coronavirus nei giorni scorsi.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente ricoverati, quindi, sono ora 162, a cui se ne aggiungono 227 di pazienti che erano stati posti in isolamento domiciliare.

Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è pari a 389 (per un mero errore tecnico le ultime due guarigioni non sono registrate nel bollettino regionale).

Il quadro attuale dei ricoveri nei Covid Hospital risulta essere il seguente: A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina 2 pazienti (entrambi in terapia intensiva); ospedale “Papardo” di Messina 1 paziente; ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona 7 pazienti (per via del nuovo ricovero di un paziente “ripositivizzato”)..

Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi .

