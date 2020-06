Esami di Maturità, il messaggio di vicinanza di Mons. Giombanco

Il Vescovo della Diocesi di Patti Monsignor Guglielmo Giombanco, così come si evince dalla pagina Fb della Diocesi, ha inviato un video messaggio agli studenti che da oggi affrontano la maturità.

Un segno di vicinanza e di affetto paterno da parte del Vescovo in un periodo non facile per i tutti i giovani che affrontano gli esami che li porteranno a fare necessariamente delle scelte lavorative o universitarie.

“Quest’anno vivete in modo insolito questo esame importante della vostra vita, a motivo del coronavirus che abbiamo vissuto e stiamo vivendo”. Afferma Mon. Giombanco che prosegue: “Siamo certi che, in ogni caso, questa prova segnerà in modo positivo la vostra vita, vi aiuterà ad accrescere la vostra maturità umana, la vostra formazione culturale, che cercherete di mettere a profitto per il bene delle nostre comunità, impegnandovi sia se continuerete lo studio, sia se vi inserirete nelle attività che avete scelto”.

“E’ un momento importante, so quanto ci teniate – conclude il Vescovo – e per questo io vi seguo con affetto e vi sostengo con la mia preghiera, affinchè possiate vivere gli esami con gioia e serenità”. (G.M)

