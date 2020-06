Domani a Messina la Festa Europea della Musica, programma degli appuntamenti

Domani, domenica 21, in occasione della 26esima edizione della Festa Europea della Musica, l’Assessorato agli Eventi Musicali del Comune di Messina ha organizzato una no stop musicale alla quale parteciperanno ben oltre 110 musicisti messinesi. L’evento, con inizio alle ore 16.30, si terrà nella splendida location dell’Arena Cicciò e sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook “Eventi a Messina 2020” (clicca qui). L’Assessore Scattareggia ha sottolineato che: “nel caso di avverse condizioni meteo la manifestazione si svolgerà all’Auditorium del Palacultura, rigorosamente a porte chiuse, in ottemperanza alla normativa vigente anti – Covid.

Il calendario prevede:

Intrattenimento Apertura



DJ LEO LIPPOLIS & VOCALIST YANEZ

I Solisti



M° SANTI SCARCELLA (Pianoforte)

M° GIANLUCA RANDO (Chitarra)

M° GIUSEPPE ITALIANO (Tenore Lirico – Leggero)

M° GIUSEPPE MASTROENI (Tenore – Rapper)

La Tradizione Popolare



I CANTUSTRITTU

I COLAPESCE

I CARIDDI

Le Band



NAT MINUTOLI JAZZ GROUP

LUCIANO FRAITA BAND

THE SOUL MEN

ACUSTIKA ROCK

OVER DRIVE BAND

TEMPI DISPARI BAND

NIA & THE ELECTROSWINGER

GROVE PHILOSOPHY

JACK’S BAND

FLAGSOUND

Le Cover



COLLETTIVO KOM – Vasco Rossi Tribute Band

DERAGLI – Zucchero Fornaciari Tribute Band

NOTA BENE – Pino Daniele Tribute Band

BARBARA ARCADI LIVE BAND – Fiorella Mannoia Tribute Band

ATTENTI AL LUCIO – Lucio Dalla Tribute Band

THE DUBLINERS – U2 Tribute Band

Conducono l’ Evento



BERNADETTE MALAPONTI

ELEONORA TAVILLA

SEBASTIANO RIZZOTTO

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it