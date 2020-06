Il FC Messina si mette in difesa: Gabriele Quitadamo confermato per la prossima stagione

Il Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà Gabriele Quitadamo al club giallorosso per la stagione 20/21.

Proseguono le operazioni di mercato per la società del Presidente Rocco Arena che, dopo Dambros e Casella, porta a cinque le riconferme per la prossima stagione (considerati gli accordi biennali con Giovanni Giuffrida e Matteo Fissore), assicurandosi le prestazioni di Gabriele Quitadamo.

Il difensore originario di Torino ha raccolto nella passata stagione ben 27 gettoni con il club peloritano, di cui 24 in campionato e 3 in coppa, per un totale di 1624 minuti.

Duttilità al servizio di Ernesto Gabriele, che ritrova un jolly difensivo adattabile sia nel ruolo di centrale che di terzino destro e sinistro. Per Quitadamo sarà la sesta stagione in quarta serie, dopo le esperienze con Colligiana, Borgosesia, Bra e Cuneo. Il classe 1994 può vantare inoltre 41 presenze tra Serie C2, C1 e C con lo stesso club biancorosso.

Il club dà il proprio bentornato a Gabriele Quitadamo, con l’auspicio di migliorare insieme i risultati raggiunti nel corso della passata stagione.

