La Ocean Viking torna in mare con un nuovo team medico

Torna a navigare la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee che fa rotta verso il Mediterraneo centrale per portare soccorso alle persone che si trovano in pericolo in mare.

In queste ultime settimane, in seguito alla fine della nostra partnership medica con Medici Senza Frontiere, abbiamo dovuto riorganizzarci per proseguire la nostra missione.

Abbiamo reclutato una équipe medica composta da 4 professionisti sanitari: un medico, due infermiere e una ostetrica. Tre di loro hanno già lavorato sulla Ocean Viking o sulla Aquarius e conoscono le particolari condizioni nelle quali interveniamo. Hanno contribuito all’allestimento della nave e messo in campo protocolli specifici legati alla prevenzione del Covid – 19.

L’équipe medica veglia sullo stato di salute generale dei sopravvissuti a bordo dal salvataggio allo sbarco in un luogo sicuro.

Dopo i mesi passati in Libia e poi le ore o i giorni in mare, i sopravvissuti sono in uno stato di salute fisica e psicologica che spesso necessita di una immediata presa in carico dal punto di vista medico. Alcuni presentano segni di tortura, ferite da arma da fuoco o soffrono di disidratazione. Tra le donne, molte hanno subito violenze sessuali; alcune sono incinte e hanno bisogno di cure specifiche, come anche i minori, presenti in gran numero.

Nei primi sei mesi di navigazione, a bordo della Ocean Viking sono stati effettuati in media 550 consulti medici al mese. SOS MEDITERRANEE gestirà anche il rifornimento di medicinali e materiali di consumo per la clinica situata sul ponte di poppa della nave.

