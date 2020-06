San Fratello festeggia i 100 anni della signora Vieni

di Fra Pè – La Nonnina Marianna così come la chiamano i suoi otto nipoti e i dieci pronipoti, ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

La Signora Marianna Vieni di San Fratello, che sposò il Signor Salvatore Crimi, defunto nel 1994 anche lui del 1920, ieri attorniata dalle figlie, nipoti e amici dopo la celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco Don Salvatore Di Piazza, ha spento le candeline nell’antico chiostro del Convento Francescano dedicato a San Benedetto il Moro, nel centro nebroideo dov’è nata.

A otto anni la nostra Nonnina fu privata della mamma morta prematuramente, essendo la più grande di quattro fratelli poi due di loro immigrati negli Stati Uniti, fece da madre. Ha conosciuto il periodo triste e violento del ventennio fascista e di conseguenza la guerra. Il dopo guerra con tutto ciò che comportava, non scoraggiò la forte donna che mise alla luce quattro figli Rosalia, Rosario, Bettina e Maria Teresa.

Riuscì con i suoi sacrifici e quelli del marito calzolaio a portare avanti la famiglia.

Nel 2014 purtroppo, la Signora Marianna pur abituata alle vicende dolorose che la vita riserva, dopo aver pianto per la scomparsa del genero Biagio Scianò, deve piangere la figlia Rosalia, amata e conosciuta da tutti i sanfratellani. Passarono appena tre anni e un altro dolore squarciò il cuore della forte Signora: muore il figlio Rosario.

La vita semplice di San Fratello, la sua fede, il suo amore per la famiglia, la capacità relazionale, sono le peculiarità che hanno permesso alla Nonnina Marianna che ormai vive con la figlia Bettina di poter vedere un mondo in continuo divenire.

Ancora oggi è un saldo punto di riferimento, gode di un’ottima salute e come tutte le persone anziane ama raccontare il suo passato. Un passato che a noi oggi dovrebbe interpellarci e far riflettere per non commettere certi errori e tornare ai valori di un tempo.

Il nipote Antonio ci ha raccontato che la Nonna ogni volta che vede il Dott. Sidoti suo medico curante, chiede simpaticamente un farmaco che la faccia camminare.

Presenti alla cerimonia il Sindaco Dott. Sidoti, la presidente del Consiglio Comunale Betty Morello e l’Assessore Dott.ssa Anna Calcò, le autorità militari, oltre agli amici e compaesani.

Io personalmente che conosco la maistra Maranna così com’è chiamavano le mogli degli artigiani a San Fratello in lingua Gallo Italica, insieme a tutta la redazione di Messinaora.it faccio i migliori auguri alla Nonnina e a tutti i suoi familiari. (Foto Pippo Maggiore)

