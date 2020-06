Messina Volley, confermato il coach Cacopardo

Le riconferme tecniche del Messina Volley per la stagione di Serie B2 2020-2021 cominciano dalla certezza in panchina di mister Danilo Cacopardo. Per il coach di Letojanni questa sarà la 15ª stagione alla guida del team giallo-blu. La conferma di Cacopardo è una garanzia per il progetto della squadra peloritana orientato verso la valorizzazione dei giovani ed infatti la crescita esponenziale delle “Leonesse Terribili” negli ultimi due anni si è concretizzata nel salto di categoria.

Sulla sua riconferma il tecnico ha dichiarato: “E’ chiaro che l’idea è quella di continuare il lavoro iniziato l’anno scorso, che si basa nel lanciare le nostre giovani e quindi sulla continuità. L’obiettivo è continuare il lavoro dell’anno scorso in termini fisici, tecnici e mentali, ma chiaramente sarà tutto più difficile in quanto tutto questo è proiettato in una categoria superiore. Di conseguenza ci misureremo con delle squadre che hanno delle potenzialità superiori, ma anche questo fa parte della crescita del gruppo e dunque alzare l’asticella e migliorare le nostre qualità. Per quanto riguarda la nuova stagione ovviamente ancora è presto fare una valutazione, anche perché non si conoscono gli organici delle squadre. Noi sappiamo che ci avviciniamo ad una categoria in cui dal punto di vista fisico troveremo delle squadre più forti, più complete e più esperte. E’ chiaro che per noi sarà del tutto nuovo, nel senso che per queste ragazze sarà un’esperienza nuova partecipare ad un campionato di Serie B con la responsabilità di affrontarlo da protagonista”.

