Domato l’incendio a Camaro e San Paolo, in salvo cavalli e galline

Sei lunghe ore di lavoro per i vigili del fuoco che hanno domato il vasto incendio. Oggi la 1A della sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Messina é stata impegnata dalle ore 14 circa, in modo costante e tenace ad affrontare il fuoco che ha interessato l’interfaccia in una zona compresa tra Messina 2 e i quartieri di Camaro e San Paolo minacciando le abitazioni limitrofe.