(video) Presentata oggi Siciliavacanzasicura, la rete tra operatori privati e istituzioni per la ripartenza turistica

di Michele Bruno – E’ stata presentata oggi, dalle 11, in una conferenza stampa presso il Rada Lounge bar, il terrazzino sopra il ristorante l’Ancora, sul Viale delle Libertà, l’iniziativa di co-marketing SiciliaVacanzaSicura, fortemente voluta da Caronte & Tourist e da Pietro Franza, che ha fatto gli onori di casa in questo evento, anche come Presidente di Siremar.

Iniziativa che mette in rete aziende tra le più importanti del settore turistico, non soltanto del territorio messinese e siciliano, come, oltre Caronte & Tourist e Siremar, Aeroviaggi, Alessi Pubblicità, Alpitour World, Federalberghi Isole Eolie; Federalberghi Sicilia; Federturismo; Imperatore Travel, Lindbergh, Sicily By Car, Sac – Aeroporto Internazionale di Catania e Telepass, ed attori istituzionali come il Comune di Taormina e la Regione Sicilia, al fine di far ripartire il turismo, piegato dal rallentamento causato dal Covid 19, offrendo una vacanza sicura.

Erano presenti, tra i referenti delle imprese aderenti, la responsabile commerciale di Sicily By Car, Vittoria Scalici e Giovanna Peri, responsabile relazioni esterne, Ivo Blandina di Federturismo, Piero Benigni per Lindbergh Resort, Rino Alessi e Giovanni Alessi, amministratore delegato e responsabile digitale di Alessi Pubblicità. Tra gli attori istituzionali, Manlio Messina assessore al Turismo della Regione Sicilia e Andrea Carpita, assessore al Turismo del Comune di Taormina. Si è assistito agli interventi dello stesso Franza, di Vittoria Scalici, Piero Benigni, Manlio Messina e Andrea Carpita.

Pietro Franza ha spiegato che l’idea è partita quasi per caso, da “una serie di chiacchiere”, ed ha portato alla nascita di una rete tra diverse aziende locali, al fine di comunicare che in Sicilia può essere trascorsa una vacanza sicura, partendo sicuri con la propria auto (il settore del noleggio auto è rappresentato da Sicily By Car), attraccando in Sicilia attraverso le navi di Caronte e Siremar, e alloggiando in sicurezza con gli operatori dell’accoglienza alberghiera come Lindbergh per Taormina e Federalberghi, attraverso le informazioni che essi indicheranno ai turisti attraverso una piattaforma di comunicazione unitaria creata apposta, Siciliavacanzasicura infatti ha detto Franza “sarà social, radio, e utilizzerà anche altri strumenti” mediali.

Vincenza Scalici, prendendo la parola, si è scusata per l’assenza del fondatore Tommaso Dragotto “per un intervento per sinusite”, ed ha tenuto a chiarire che “Sicily By Car è stata fondata 56 anni fa, prima società di autonoleggio a capitale interamente italiano, nata in Sicilia e che resterà in Sicilia se Dio lo vorrà”. Ringraziando Pietro Franza a nome del Presidente, ha precisato, con le sue parole “che essere qui oggi fisicamente è importante per far passare il messaggio che per noi operatori del turismo la ripartenza è già un fatto, mentre si parla ancora di quali aiuti fornire al turismo… le chiacchiere stanno a zero”.

Piero Benigni ha invece portato “il saluto del cavaliere Nardo Filippetti, proprietario di Lindbergh Hotels, realtà alberghiera con 8 strutture nel territorio nazionale e 3 nella regione, il Grand Hotel San Pietro a Taormina, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, il Sikania Resort a Marina di Butera”.

“Noi siamo Pronti – ha aggiunto Benigni – abbiamo già aperto il Resort di Butera, che ha più di 300 camere, inizieremo a Modica la prossima settimana e per ultima vedremo l’apertura di Taormina”.

L’Assessore Andrea Carpita ha portato i saluti del Sindaco Bolognari e ha tenuto a dire che “questa collaborazione tra pubblico e privato ci inorgoglisce, siamo pronti a condividere questo progetto per assicurare una vacanza sicura in Sicilia”.

Maurizio Matacena, amministratore delegato di Caronte & Tourist ha tenuto a precisare che “Caronte & Tourist è la prima compagnia di navigazione italiana ad aver ottenuto la certificazione Covid, poiché è in grado di grantire la sicurezza in tutte le procedure per l’imbarco e lo sbarco”.

L’assessore regionale al turismo Manlio Messina ha invece ammesso come “la Regione Siciliana non può fare tutto da sola” infatti “oggi c’è anche qui l’Assemblea regionale, in qualità di organo autonomo, ed a rappresentarla è l’Onorevole Elvira Amata, che non è solo messinese, ma è anche componente della Commissione Sanità.”

“Nessuno era pronto ad affrontare una crisi come questa, che non si era mai vista – ha ancora ammesso – ci siamo industriati giorno dopo giorno, ed oggi il tempo ci da ragione, e non è fortuna se la Sicilia ormai oggi è una regione Covid Free, il Presidente Musumeci era anche stato criticato per scelte molto responsabili”

“Ci sono imprenditori coraggiosi – ha aggiunto Messina- che oggi ci mettono la faccia e noi non potevamo che essere presenti e dire la Regione c’è, e sostenere uno dei settori che hanno maggiormente subito la crisi sanitaria, e che per ultimo ne uscirà, il turismo… molti alberghi ancora sono chiusi, abbiamo ancora un piano trasporti che lascia a desiderare e faremo in modo che la Sicilia non debba sognare dei voli aerei: questo lo abbiamo detto al Ministro dei Trasporti. Oggi c’è una compagnia di bandiera (ndr Alitalia) che non fa la compagnia di bandiera, queste settimane incontreremo le low cost come Rayanair e Easyjet e investiremo 15 milioni di euro nel settore dei trasporti aerei, perché noi non ci lamentiamo solamente ma interveniamo; abbiamo investito 75 milioni di euro e presto partiranno gli avvisi con cui acquisteremo i servizi da parte degli operatori del turismo, compreremo posti letto negli alberghi, guide turistiche, tour di viaggio, abbiamo investito 300 milioni di euro che andranno direttamente ai nei Comuni per abbattere i costi delle tasse locali per gli alberghi, che non pagheranno Imu, Tari, tasi, ecc.”

