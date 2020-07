LND: ufficializzate le società promosse in D, tra queste il Città di Sant’Agata

La Lega Nazionale Dilettanti con bollettino n. 343 del 30 giugno ha reso noto le 7 formazioni che prenderanno parte alla prossima Serie D. Sulla base delle tabelle le 5 migliori società, tra i 26 Gironi rimanenti nelle graduatorie tra le seconde classificate in Eccellenza stagione sportiva 2019/2020, in applicazione del criterio “media punti” risultano essere:

1) CITTÀ DI S. AGATA. (SICILIA)

2) ASD PUTEOLANA 1902 (CAMPANIA)

3) US SESTRI LEVANTE 1919 (LIGURIA)

4) ASD TRE PINI PIEDIMONTE MATESE (MOLISE)

5) ASD VIS NOVA GIUSSANO (LOMBARDIA)

A dette società si aggiungono ASD ROTONDA CALCIO e ACSD SALUZZO classificatesi ex-aequo al primo posto nelle classifiche cristallizzate.

