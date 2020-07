L’Ospedale di Barcellona P.G. tornerà ad assicurare le prestazioni sanitarie no Covid

L’Ospedale di Barcellona P.G. entro il 15 luglio tornerà ad assicurare le prestazioni sanitarie no Covid per la popolazione del comprensorio.

Mercoledì 1 luglio il direttore generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia, d’intesa con l’Assessore Regionale della Salute Ruggero Razza, ha effettuato un sopralluogo finalizzato al Cutroni Zodda, accompagnato dalla dott.ssa Luisa Panella responsabile medico del reparto Covid, visitando gli spazi ospedalieri Covid dedicati, il laboratorio di patologia clinica e il Pronto Soccorso.

“Ho trovato un ospedale in perfetto ordine – dice il Direttore Generale – il pronto soccorso funzionale con due medici in servizio per il turno pomeridiano oltre il personale sanitario dedicato e nessun soggetto in visita o in attesa di essere visitato; insieme alla dott.ssa Panella e al Dott. paolo Cardia abbiamo messo a punto il cronoprogramma di riapertura dell’Ospedale, che prevede i pochi malati Covid ricoverati a Barcellona entro il fine settimana dimessi o trasferiti al Policlinico di Messina, grazie alla disponibilità e sinergia interaziendale con il Direttore Sanitario Dott. Nino Levita.”

Le ulteriori fasi prevedono che immediatamente dopo le opere di sanificazione di tutti i reparti ospedalieri; nella prossima settimana siano trasferite e riaperte la Neurologia, la Riabilitazione, la Chirurgia e il Pronto Soccorso restando a Barcellona la Pneumologia, con graduale ritorno alla piena funzionalità

