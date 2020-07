Incendio a Valdina, intervengono i Vigili del Fuoco: danneggiate due auto e uno scooter, lievi danni ad un’abitazione

Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’una, i Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo (ME) sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto due autovetture, uno scooter (in un’area adibita a parcheggio) e un’abitazione limitrofa, in località Valdina (ME). Evitata parzialmente la propagazione delle fiamme alla seconda automobile grazie al rapido intervento delle squadre sul posto che hanno provveduto a mettere in sicurezza e bonificare l’area. Lievi i danni all’abitazione. Sul luogo sono intervenute anche due pattuglie del nucleo radio mobile di Milazzo e della stazione di Valdina. Sconosciute le cause che sono in fase di accertamento.

