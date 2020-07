Un rallentamento che ha scatenato un tamponamento multiplo. E’ successo nella tangenziale all’altezza di Messina Centro, in direzione Nord. Sul posto gli uomini della Polstrada ed un’ambulanza del 118 per trasportare in ospedale un ferito lieve.

Si tratta del conducente di una delle vetture coinvolte. Secondo quanto ricostruito a far rallentare la prima vettura la vista delle operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di un incendio in prossimità della rete stradale.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it