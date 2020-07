Incidente sulla A18 all’altezza di Nizza, coinvolti tre veicoli

Lunghe code ieri sera sull’autostrada A18 Messina-Catania, a seguito di un incidente che si è verificato intorno alle 19 sulla carreggiata in direzione Messina all’altezza del km 19,100, in corrispondenza dell’abitato di Nizza di Sicilia, in un tratto dove a causa della chiusura della carreggiata opposta si circola a doppio senso di marcia.

Tre i mezzi coinvolti che viaggiavano verso lo Stretto: un furgone Ford, una Volkswagen T-Roc e un’Audi, che hanno finito la loro corsa dopo aver compiuto testacoda.

Molto paura ma nessuna grave conseguenza sui passeggeri delle vetture: alcune persone a bordo hanno riportato lievi ferite e sono state trasportate in ospedale dall’ambulanza del 118 in codice verde. Sul posto la Polizia stradale della Sottosezione di Messina Boccetta per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi.

Problemi alla circolazione sulla A18 per una lunga coda che si è creata in direzione Messina.

