Promontorio Nord 2020 IV edizione Rassegna ecologica di teatro al tramonto

Anche quest’anno, nello splendido scenario della Tenuta Rasocolmo, si terrà la rassegna “Promontorio Nord”, ideata e diretta da Roberto Zorn Bonaventura. Giunta alla quarta edizione, sul palco nel boschetto a picco sul mare, si alterneranno artisti che proporranno i loro spettacoli al tramonto senza l’ausilio di luci o impianti di amplificazione. Una scelta “ecologica” che è stata sempre molto apprezzata dal pubblico e dagli artisti, per la possibilità unica di vedere lo spettacolo in modo intimo e naturale. Alla fine di ogni performance lo spettatore avrà la possibilità di degustare i prodotti tipici accompagnati dai vini della Tenuta Rasocolmo.

Quest’anno la direzione artistica ha voluto coinvolgere artisti del territorio che stanno confermando le proprie capacità in ambito nazionale, come Simone Corso, che proporrà un lavoro nato e cresciuto sui Nebrodi, nel comune di Novara di Sicilia. Una serata completa in cui il drammaturgo di Patti presenterà anche il libro nato da questa esperienza e la mostra fotografica legata al progetto.

La rassegna prevede anche la presenza di artisti giovani emergenti come Davide Colnaghi che, insieme ad Anna Mazzeo , alla maniera dei cantastorie, propone un interessantissimo lavoro su un periodo particolare della vita del grande cantautore Fabrizio De Andrè.

Per finire un importante e apprezzato ospite come Maurizio Marchetti che ci porterà, con le musiche di Dino Lopardo, la voce di Faisal Taher e l’interpretazione di Sabrina Marchetti, in un viaggio denso di Strane Storie.

Evento particolare e speciale della rassegna, il ritorno del regista e autore Giovanni Gionni Boncoddo che, con Daniela Conti e Enzo Cambria, ci proporrà una lettura teatrale al tramonto del suo Born in Spadafora.

