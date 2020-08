Si attende la composizione dei gironi del campionato di promozione. Il prossimo 25 agosto la probabile ” fumata bianca “

Rimane per il momento in stand-by la composizione dei gironi del Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2020 – 2021.

Le squadre, molte delle quali avevano dato inizio alla preparazione, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, si aspettavano di conoscere gli esiti della seduta del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia tenutasi lo scorso 11 Agosto, che avrebbe dovuto ratificare le squadre regolarmente iscritte, deliberare le ripescate e di conseguenza definire la composizione dei quattro gironi di Promozione.

Proprio con il Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/08/2020, la Lega Nazionale Dilettanti, dopo aver proceduto a rendere noti i due gironi del Campionato di Eccellenza ed i relativi accoppiamenti della Coppa Italia di categoria, ha definito l’organico delle società che avevano diritto a partecipare al Campionato di Promozione alla data del 30/06/2020.

L’organico, composto originariamente da n. 69 società si è ridotto a n. 52 società, per via di fusioni, rinunce, ripescaggi in Eccellenza e mancato perfezionamento dell’iscrizione secondo l’art. 28 del Regolamento della LND, con specifico riguardo all’inottemperanza delle condizioni inderogabili ai punti d) e).

Per ricondurre l’organico a n. 64 società, la LND ha proceduto a ripescare n. 7 società: Città di Carini, Master Pro Calcio, Cusn Caltanissetta, Raffadali, Città di Canicattini, Club Calcio San Gregorio, Atletico 1994.

Nonostante i suddetti ripescaggi l’organico risultava essere di n. 59 società, motivo per cui il Consiglio Direttivo ha conferito al Presidente del Comitato Regionale Sicilia delega ad adottare ogni provvedimento ritenuto necessario, procedendo ad eventuali ulteriori ammissioni per la composizione dei quattro gironi di Promozione.

Ne sapremo sicuramente di più il prossimo 25 Agosto, data nella quale riapriranno gli Uffici del Comitato Regionale Sicilia.

L’unica notizia certa, come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 33, è la data di inizio dei Campionati e delle Coppe Regionali, che a seguito del DPCM del 07/08/2020 recante la possibilità – a decorrere dal 1 settembre 2020 – di consentire la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi di minore entità, che non superino i 1000 spettatori per gli stadi all’aperto, ha posticipato di una settimana l’inizio delle competizioni.

Domenica 6 settembre (Andata Coppa Italia Eccellenza e Promozione)

Domenica 13 settembre (Ritorno Coppa Italia Eccellenza e Promozione)

Domenica 20 settembre (Prima giornata Campionato di Eccellenza e Promozione)(Logaritmo Advice & Press)

