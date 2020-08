Coronavirus: ordinanza per sgombero hotspot, nonostante il Viminale Musumeci annuncia conferenza stampa

“Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci illustrerà domani (lunedì 24 agosto) l’ordinanza sullo sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza per i migranti, con le relative modalità di attuazione. Il provvedimento è stato firmato dal governatore la notte scorsa. L’appuntamento con i giornalisti è alle ore 11 al PalaRegione di Catania.”

L’annuncio arriva in redazione poco prima delle 20 dopo una giornata ricca di polemiche e soprattutto dopo che dal Viminale è arrivato lo stop all’ordinanza di Musumeci, dichiarandola non valida.

Quella dei migranti, fanno però sapere fonti del ministero dell’Interno, é una materia di competenza statale, un’ordinanza regionale dunque non può incidervi. Le stesse fonti sottolineano che non si vuole polemizzare con Musumeci, sapendo anche che la Sicilia è sottoposta ad una pressione migratoria eccezionale che si sta facendo il possibile per alleggerire.

A fare da spalla a Musumeci anche il sindaco di Messina che, tenendo al primato personale dello scontro istituzionale, ha dichiarato : “Pessima imitazione di me stesso? Da Roma impugneranno l’ordinanza, ti invito a guidare il popolo alla sommossa”.

