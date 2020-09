L’assessore Razza a Lipari, per “migliorare la situazione sanitaria”

Atteso dalla popolazione che in questi giorni ha protestato per la situazione sanitaria a Lipari, nel pomeriggio è approdato sull’isola l’Assessore Razza per un incontro presso il municipio di Lipari, presenti anche l’Assessore Bernadette Grasso, e i parlamentari regionali Franco De Domenico, Elivira Amata, Giuseppe Galluzzo.

“Sono qui per migliorare la situazione all’ospedale di Lipari. A partire dal potenziamento dell’organico dei medici”. Così l’assessore alla Salute Ruggero Razza sbarcato a Lipari insieme al direttore generale dell’Asp di Messina Paolo La Paglia. “Ieri – ha aggiunto – ne abbiamo anche discusso nella giunta di governo insieme al presidente Nello Musumeci e c’è la volontà politica di rendere meno disagiata questa struttura. Un primo provvedimento lo abbiamo preso e riguarda il contributo per le partorienti delle isole minori siciliane. Per la riapertura del punto nascite – ha sottolineato l’assessore – non dipende da noi ma dal governo nazionale. Faremo delle valutazioni con il ministero della Salute perché queste sono zone disagiate e deve essere riconosciuto il diritto alla salute. E la presenza dei medici dovrà essere garantita”.

Dopo dovrebbe recarsi in Ospedale dove tutt’ora è in corso il sit-in di protesta a seguito del caso di malasanità subito da Lorenza la ragazza ventiduenne deceduta lo scorso 23 agosto. I manifestanti accoglieranno l’assessore voltandogli le spalle.

