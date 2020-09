Scerbatura spartitraffico e carreggiate Via Garibaldi, limitazioni viarie

Da venerdì 4 a martedì 8, nella fascia oraria 6 – 17.30, saranno effettuati interventi di scerbatura dello spartitraffico di delimitazione delle carreggiate di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Gran Priorato e piazza Juvara, dove, per singoli tratti di intervento non superiori a 50 metri, vigerà il restringimento delle corsie in adiacenza allo spartitraffico centrale per una larghezza di circa un metro.

Da mercoledì 9 a venerdì 11, saranno interessate dai lavori di scerbatura le carreggiate di via Garibaldi, nel tratto compreso tra le piazze Juvara e Castronovo. Gli interventi dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13 -14.15.