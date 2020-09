U.S. Sfarandina. Agostino, Rando, Manera e Pruiti a disposizione di Nardi

Riconferme in casa U.S. Sfarandina che attraverso i canali social comunica che anche per la prossima stagione i calciatori Agostino Giuseppe, Galati Rando Vincenzo, Manera Carmine, Pruiti Ciarello Angelo, saranno a disposizione di mister Nardi.

Giuseppe Agostino, classe 2001, fa il suo esordio con mister Cottone come terzino destro, nonostante la sua giovane età si trova al terzo campionato di fila tra “i grandi”.

Vincenzo Galati Rando, esordisce in prima squadra nella scorsa stagione mostrando una buona attitudine a giocare sulla linea mediana del campo.

Carmine Manera, classe 2000, vera e propria rivelazione degli ultimi due campionati, fa il suo esordio con mister Reale, come terzino sinistro, non ha più lasciato quella fascia.

Angelo Pruiti , esordisce in prima squadra nella stagione appena trascorsa, grinta da vendere, può essere sfruttato in più posizioni del campo.

Si spera che sotto la guida di uno staff altamente qualificato, come quello che la società biancorossa ha scelto quest’anno, i ragazzi continuino a crescere dando quella forza che aiuta a proseguire e a rendere più bello il Campionato di Prima Categoria.

