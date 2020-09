Bloccato da facebook per commenti sessisti? Il silenzio social di De Luca fa discutere

di Michele Bruno – Stando ai rumors della rete, la pagina Facebook del Sindaco di Messina Cateno De Luca da due giorni sarebbe stata bloccata dal noto social network. Il Sindaco pertanto non avrebbe attualmente la possibilità di postare i suoi aggiornamenti quotidiani.

A fornire una spiegazione è lo stesso popolo del web, secondo cui il “silenzio” del Sindaco sulla sua pagina social è la conseguenza di un commento che il Primo Cittadino ha inviato in risposta all’utente Facebook Stefy Stefania, amministratrice del gruppo Facebook “#TINNANNARI!!!“, da tempo critico nei confronti dell’operato del primo cittadino.

Questo è il messaggio che ci è stato inviato da Francesco Argento, collaboratore di Stefy Stefania e amministratore di un altro gruppo di opposizione “Cateno De Luca non mi rappresenta“:

“Ecco il commento che ha decretato il blocco della pagina del sindaco “De Luca Sindaco di Messina” giudicato sessista dagli operatori della sede londinese di Facebook.

Il commento è stato segnalato da più di 2000 utenti indignati e Facebook è corsa ai ripari limitando l’uso della suddetta pagina e cancellando i commenti offensivi inseriti dal sindaco stesso.

Nelle ore scorse Facebook ha contattato la parte lesa, l’amministratrice del gruppo di opposizione #TINNANNARI!!! , amministratrice anche di questo gruppo, Stefy Stefania, assicurando che prenderà ulteriori provvedimenti.

Chiediamo alla stampa di dare risalto a questo accaduto che mette ancora di più in luce l’inadeguatezza del sindaco di Messina e ancora con più forza ne chiediamo le dimissioni immediate”.

Abbiamo contattato Argento, che ci ha spiegato “Facebook ha telefonato a Stefania e le ha chiesto se fosse soddisfatta del provvedimento di blocco preso. Ha chiesto se fosse soddisfatta, lei ha risposto di no”.

Abbiamo parlato anche con Stefania, a cui abbiamo chiesto se abbia suggerito a Facebook altri provvedimenti ” Io ho detto all’operatore che mi ha contattata che se la pagina dovesse tornare attiva il Sindaco continuerebbe a portare avanti la sua campagna d’odio nei confronti dei cittadini messinesi che non sono d’accordo con lui. Ho chiesto che Facebook indagasse sui vari commenti offensivi del Sindaco, non solo nei miei confronti, che sono inaccettabili da parte del rappresentante di un’Istituzione, e che infine prendessero la decisione più adatta”.

Stefania ha chiarito ” Io ho soltanto posto delle domande sull’amministrazione della Città, non ho mai offeso il Sindaco. In cambio ho ricevuto gravi insulti, questo non è il primo. Penso che sia dovere di un Sindaco dare risposte ai messinesi che chiedono solo chiarimenti sul suo lavoro”.

“Credo che se dovesse continuare così – ha aggiunto – farebbe meglio a lasciare l’incarico, si sta creando un clima pesante di odio che impedisce il dialogo a Messina”.

“Facebook mi ha assicurato che al momento la pagina di De Luca è bloccata ad oltranza. Non so quando la sbloccheranno. Sono davvero stanca, da tempo ricevo messaggi strani da parte di sostenitori del Sindaco con minacce, ad esempio con foto di scarpette rosse (ndr simbolo contro il femminicidio). Ho molta paura per la mia vita. Ho ricevuto anche baci dal profilo privato del Sindaco. Ho le prove di ciò che dico” ha concluso.

