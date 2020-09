Sui migranti si consuma lo strappo: M5S Sicilia chiede dimissioni di Lamorgese

Il Movimento 5 Stelle siciliano chiede le dimissioni del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, dopo quanto accaduto a Siculiana, dove un migrante è stato investito e ucciso dopo la fuga dal centro dov’era ospitato. “Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte”, affermano i deputati del M5S all’Assemblea regionale siciliano dopo la tragedia di Siculiana, dove un richiedente asilo, in fuga dal centro di accoglienza, e’ morto e tre poliziotti sono rimasti feriti.

“Da tempo – proseguono i deputati – chiediamo al ministro e alla Regione un cambio di passo nella gestione del fenomeno. Al premier Conte, che sta operando benissimo in tantissime direzioni e in un contesto storico difficilissimo, il nostro incondizionato appoggio, ma anche un messaggio: il delicatissimo ruolo al Viminale, specie in un frangente delicato come questo, non puo’ essere affidato ad un tecnico. La misura e’ colma, non e’ possibile che fatti come quello di Siculiana accadano o, peggio, si ripetano: il Viminale va affidato a chi ha la forza di prendere decisioni e non lascia tutto in balia degli eventi”.

“Musumeci – continuano i deputati – non si faccia comunque illusioni: la gestione del fenomeno da parte della Regione non solo e’ totalmente fallimentare, ma anche ipocrita e populista. Non sono certo le inutili ordinanze scritte in favore di telecamere a risolvere un problema complesso, come quello dei migranti, specie, poi, se le comunicazioni importanti vengono fantozzianamente inoltrate ad indirizzi di posta elettronica fantasma”. (AGI)

