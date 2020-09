Cateno De Luca riappare su Facebook: “non pubblico post per mia scelta”

Dopo tre giorni di assenza social e le insistenti voci sul blocco della sua pagina, è il sindaco Cateno De Luca a rompere il silenzio con un messaggio tra l’ironico e il compiaciuto (di se naturalmente, ndr): “Com’e’ il mondo dei social senza Cateno? Ne parleremo nei prossimi giorni. Per ora continueremo a non pubblicare post per nostra scelta. Mi sono divertito a leggere le storielle sul presunto blocco delle mie pagine e sulle notturne telefonate di mister FB a qualche signora affamata di notorietà. Sappiate che NESSUNO POTRA’ FERMARE LA NOSTRA SCALATA AL PODIO DEL BUONGOVERNO! Vi voglio bene!”

Il mistero che ha attanagliato il popolo della rete dunque non è del tutto svelato: non ci resta che aspettare i prossimi giorni, tenendo d’occhio la pagina facebook del primo cittadino dalla quale oggi torna a parlare con sguardo sornione e sorriso beffardo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it