Giuramento oggi a Palazzo Zanca di 44 nuovi agenti del Corpo di Polizia Municipale assunti a tempo pieno e determinato

Davanti al Sindaco Cateno De Luca hanno prestato giuramento oggi a Palazzo Zanca 44 agenti del Corpo di Polizia municipale assunti lo scorso 13 agosto a tempo pieno e determinato per un anno, a completamento del corso di formazione organizzato dalla sezione Formazione e Statistica del Corpo diretta dal Commissario Angelo Zullo. All’interno del corso sono state trattate le materie di competenza della Polizia Municipale secondo il vigente ordinamento giuridico, che consentiranno l’immediata immissione nei servizi operativi di viabilità e controllo del territorio. Nel corso della cerimonia è stata letta la formula di giuramento secondo le disposizioni legislative. “Da oggi entrate a tutti gli effetti in servizio – ha dichiarato il Sindaco De Luca – e sarete assegnati alle varie sezioni del Corpo per potenziare i servizi. Fatevi guidare da un forte senso del dovere, dimostrate passione e amore per il vostro lavoro e non lo interpretate assolutamente come un momento transitorio della vostra vita”.