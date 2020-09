Nino Frassica protagonista di “Comu fazzu”” il nuovo video dei Bellamorèa

È il viso portatore sano di allegria di Nino Frassica a fare da trascinatore di “Comu fazzu”, il nuovo video dei Bellamorèa, ovvero i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania.

LINK: www.youtube.com/watch?v=Nv-7TRXA5g0

Il duo musicale ha fatto della musica che esalta le tradizioni popolari del Mediterraneo una scelta artistica per omaggiare la memoria storica e l’appartenenza alla Sicilia.

Ambientato in una Sicilia tra gli anni Ottanta e il 2020, il video è stato girato a San Cono in provincia di Catania. Nel cast, oltre a Frassica, c’è anche l’amichevole partecipazione del cabarettista Chris Clun.

Il brano “Comu fazzu” presenta un mix di sonorità che vanno dal ritmo popolare al sirtaki per finire alla pizzica salentina. La storia racconta le vicissitudini di come un giovane, ha cercato in tutti i modi di conquistare una fanciulla ma alla fine non riesce a conquistarla nonostante il supporto e l’aiuto da parte di tutto il popolo.

«Quando abbiamo scritto questa canzone – dicono i Bellamorèa – abbiamo pensato ad una rivisitazione in chiave ironica e moderna del canto popolare della tradizione siciliana di “Si maritau Rosa” ».

