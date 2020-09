“Fondo Teatro”, raccolta fondi di Ecos-Med per portare il teatro tra i bambini di Fondo Saccà

Di Michele Bruno – Fondo Saccà è una realtà difficile della Città di Messina, dove gli abitanti vivono situazioni di intenso disagio. A partire dagli anni successivi al terremoto del 1908, il villaggio è nato in un intreccio di piccole stradine su cui si sono insediate tutta una serie di case e casette abusive, che hanno dato vita a una baraccopoli, cui poi si è aggiunto e in parte sostituito il baraccamento a seguito della seconda guerra mondiale. E’ un territorio in cui gli abitanti vivono ogni giorno problemi economici che poi si riflettono sul disagio sociale, economico e culturale vissuto, cui si aggiungono situazioni di degrado urbano e abitativo (di cui sono simbolo le baracche appunto), che mettono a rischio l’igiene e la salute degli stessi abitanti. Mancano infatti spesso le possibilità di accesso ai servizi essenziali, infrastrutturali e culturali.

Sullo sfondo di questa complessa realtà sociale, la cooperativa Ecos-Med ha in passato realizzato il progetto Capacity, inedito e articolato tentativo di riqualificazione urbana e lotta alle diseguaglianze che ha permesso di costruire, su parte dello spazio precedentemente occupato dalle baracche, un condominio ecologico che ad oggi ospita il Centro socio-educativo “Il Giardino delle Zagare”.

Ecos -Med è una cooperativa sociale nota a Messina per essere uno dei fondatori della Fondazione di Comunità di Messina del segretario generale Gaetano Giunta, e uno degli attori principali che ne sostengono l’iniziativa del Distretto Sociale Evoluto. Lavora sul territorio ormai da più di vent’anni (viene costituita nel 1998), nel corso dei quali ha accumulato notevole esperienza e costruito un importante network di attori appartenenti sia al mondo profit che a quello no-profit.

In questo contesto (è questa la preoccupazione da cui è partito tutto) vivere ai margini della legalità diventa necessario in assenza di altre possibilità di vita. Per questo Ecos-Med ha voluto immaginare e tradurre in concreto percorsi di socializzazione alternativi che permettano ai bambini e alle loro famiglie di modificare la propria quotidianità e le proprie abitudini, aprendosi a nuovi stimoli, ad esempio attraverso i laboratori educativi e i momenti di animazione per i più piccoli, oltre che di formazione per gli adulti, coinvolgendo in tutto circa 150 famiglie.

E’ all’interno di questa piccola comunità che la cooperativa ha deciso di rilanciare il suo impegno, con un nuovo progetto, ideando “Fondo Teatro – Essere consci del meraviglioso”. Anche in questo caso l’iniziativa, pur rivolta direttamente ai bambini, è pensata per coinvolgere anche i genitori e gli operatori del Centro, in quanto soggetti cui è dato il compito di educatori.

La compagnia teatrale fondata da Cristiana Minasi, regista-pedagoga, e Giuseppe Carullo, attore, si è proposta per offrire le proprie conoscenze a Fondo Saccà e al Centro, seguendo un ideale di militanza poetica: il teatro e la poesia non devono restare nella scena e sulla carta, ma vivere e calarsi nella realtà sociale e quotidiana, soprattutto quella dei quartieri più svantaggiati.

L’idea si concreterà in due percorsi formativi e tre spettacoli che saranno tenuti presso Il Giardino delle Zagare: una formazione per gli educatori, per trasferire loro metodologie artistiche fondate sull’empatia con i più piccoli e uno per i genitori; in entrambi saranno coinvolti anche i bambini. Le attività saranno realizzate nel corso di 8 mesi, da novembre 2020 a giugno 2021.



Con questo obiettivo, la cooperativa si sta impegnando in una raccolta fondi per finanziare quanto progettato, per la somma complessiva di 15.000 €.

Ecos – Med ha partecipato al bando “Il futuro a portata di mano” promosso da BPER, noto istituto di credito, che ha selezionato il progetto, offrendo una piattaforma di crowdfunding e la possibilità di un cofinanziamento del 75% pari alla somma di 11.250 €, nel caso in cui si dovesse riuscire a raccogliere la somma restante di 3750 €, attraverso le donazioni dei messinesi e di chiunque voglia sostenere la causa.

E’ possibile fare una donazione libera, oppure una più corposa, ottenendo la possibilità di assistere agli spettacoli.

Questo per Ecos-Med sarà solo il primo passo per un obiettivo ancora più ambizioso, creare il primo Festival di teatro cittadino con protagonisti bambini e ragazzi.

Chi vorrà quindi sostenere la raccolta fondi potrà partecipare accedendovi a partire da questo collegamento alla piattaforma (clicca qui).

