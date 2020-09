L’Academy S. Agata riparte da Carmelo Emanuele

Riparte anche quest’anno la stagione sportiva per l’Academy S. Agata del presidente Demetrio Minniti, il direttore sportivo Carmelo Raffaele ed il coordinatore organizzativo Carlo Cicirello, che hanno scelto nuovamente Carmelo Emanuele per guidare la formazione femminile santagatese nel massimo campionato regionale di categoria.

Il tecnico sanfratellano, da due anni anche componente del Centro Federale Territoriale di Messina/Capo d’Orlando, aveva recentemente comunicato le dimissioni dal ruolo di guida tecnica della prima squadra dell’Asd San Fratello, complice l’esclusione della squadra neroverde dal campionato di Promozione. Il ritorno di Emanuele è stato fortemente voluto da tutto l’entourage della società santagatese dopo l’ottimo lavoro del tecnico nello scorso campionato. L’Academy S. Agata già impegnata nelle attività di settore giovanile, ha avviato lo scorso anno un progetto di calcio femminile, disputando con una prima squadra il campionato di Eccellenza, e affidando la panchina proprio a Carmelo Emanuele.

Le santagatesi si sono ben distinte conquistando un ottimo terzo posto prima dello stop dei campionati imposto dall’emergenza covid, e coronando l’ottima stagione con la vittoria del Premio Disciplina, motivo di vanto e soddisfazione per l’intera Società. Il calcio femminile è in forte ascesa un po’ ovunque, e la scelta di puntare su un tecnico federale rafforza la volontà della società santagatese di consolidarsi come realtà di spicco nel panorama calcistico siciliano. L’Academy, infatti, oltre ad una prima squadra, punta forte su un progetto di settore giovanile femminile di calcio, che vede protagoniste Alice Raffaele e Alisia Lazzara, studentesse in Scienze Motorie nonché giocatrici in campo nelle file della prima squadra

