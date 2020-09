Sit in “per Willy – contro ogni forma di violenza”, in piazza per il giovane ucciso a Colleferro

Si terrà Sabato 12 alle 17 presso piazza Unione europea il SIT-IN per Willy Monteiro,



contro ogni forma di violenza.

“Non possiamo girarci dall’altra parte quando nella nostra società un ragazzo viene pestato e ucciso dalla cultura della forza e della violenza.

Vogliamo unirci per evidenziare un’emergenza reale di questo paese: quella culturale e sociale” così recita l’appello degli organizzatori della manifestazione.



“Dobbiamo contrastare la narrazione aggressiva e violenta – continuano e concludono – che proviene da certe organizzazioni e certi partiti politici, per cui gli assassini di Willy simpatizzano, che alimentano le tensioni sociali. Non è possibile che oggi un ragazzo non debba sentirsi al sicuro a causa di questi continui episodi.



Per questo ci diamo appuntamento a Piazza Unione Europea in una piazza non violenta, per non dimenticare il sorriso di una giovane vita, strappata da un gruppo di violenti e per chiedere a gran voce giustizia per Willy!”

