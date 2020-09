Svincolo Giostra.Traffico totalmente in tilt

Stamani traffico totalmente paralizzato in tutta l’area circostante allo svincolo autostradale di Giostra, ove lunghissime code di sono registrate creando non pochi disagi sia per chi proviene da Palermo, che si vedono costretti ad uscire obbligatoriamente a Giostra e al tempo stesso anche per tutti gli automobilisti che per forza di cose percorrono la zona; lunghe file si sono registrate anche all’interno della galleria San Jachiddu direzione Annunziata/Giostra.

Ad evidenziare tale problematica è il Consigliere della V Municipalità Franco Laimo, contattato da tantissimi cittadini rimasti letteralmente bloccati fra il lungo serpentone creato lungo la strada per San Michele, al fine di agevolare la viabilità stessa, ma che con la “fine delle ferie” ed il ritorno al lavoro per quasi la totalità della gente si rivela purtroppo quasi del tutto vana.

Laimo, recatosi immediatamente sul luogo per verificare i disagi, evidenzia inoltre che con l’ormai prossimo inizio dell’anno scolastico, la situazione rischia di diventare ancora più insostenibile.

Per quanto concerne poi la questione bretelle di collegamento con la galleria San Jachiddu, è evidente che all’atto della progettazione manca qualche elemento fondamentale, come la realizzazione di un’altra galleria, ed anche se non ci fossero i problemi strutturali appresi in questi ultimi giorni, aprendo le rampe in tali condizioni si verificherebbero almeno dieci incidenti al giorno.

Occorre dunque, conclude Laimo, effettuare una vera analisi costi benefici, riformulando e migliorando la viabilità intorno la rotatoria tanto richiesta davanti lo svincolo di Giostra ed al tempo stesso è necessario incrementare il numero degli operai del cantiere del viadotto e che lavorino H24 al fine di terminare prima possibile sia i lavori che i disagi dei messinesi.

